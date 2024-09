Die Lage im Überblick

Über 50 Tote: Ukraine trauert nach russischem Raketenangriff

Nach dem folgenschweren russischen Raketenangriff mit vielen Opfern herrscht Entsetzen in der Ukraine. Präsident Selenskyj nimmt den Westen in die Pflicht und kündigt eine Regierungsumbildung an.