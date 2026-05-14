Korruptionsbekämpfung

Ukraine: Ex-Präsidialamtschef Jermak in Untersuchungshaft

In der Ukraine galt Präsidialamtschef Jermak als graue Eminenz, als mächtigster Mann hinter Präsident Selenskyj. Nun muss er sich in einem Anti-Korruptionsprozess Geldwäsche-Vorwürfen stellen.

Jermak war die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivfoto) Foto: Dan Bashakov/AP/dpa
Jermak war die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivfoto)

Kiew (dpa) - In der Ukraine hat das Oberste Anti-Korruptions-Gericht Untersuchungshaft gegen den früheren ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak angeordnet. Die Haft gelte für zunächst 60 Tage, Jermak habe die Möglichkeit, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen, teilte der Richter am Morgen mit. 

Bild

Jermak war die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er muss sich wegen Geldwäsche-Vorwürfen verantworten. Ihm und fünf anderen Verdächtigen werden illegale Millionengeschäfte bei einem Luxusbauprojekt vorgeworfen.

Der 54 Jahre alte Jermak hatte die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. Er sagte auch, dass er keine Mittel habe, um die Kaution von umgerechnet 2,72 Millionen Euro zu bezahlen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Am Vortag wurden auch Details über Jermaks Kontakt mit einer Esoterik-Beraterin zutage gefördert. Die Anklage ließ bei der Verhandlung in Kiew Chats zwischen Jermak und der Frau verlesen, die in seinen Telefonkontakten als «Veronika Feng-Shui Büro» verzeichnet war. 

Bild

Präsidialamt: Wir beschäftigen uns nicht mit Esoterik

Demnach habe Jermak, der bis November die rechte Hand von Selenskyj war, mit der Frau über die Besetzung von Spitzenposten in der Ukraine gesprochen. Er habe ihr Geburtsdaten von Kandidaten geschickt und um Rat gebeten. Ukrainischen Presseberichten zufolge bezeichnet sich die 51-jährige Frau aus Kiew selbst als astrologische Beraterin.

Bis zu seinem Rücktritt galt Jermak als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine und führte für sein Land Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Das Präsidentenbüro teilte angesichts der Nachrichten aus dem Gerichtssaal mit, man beschäftige sich nicht mit Esoterik, Numerologie, Feng-Shui oder ähnlichem. Er habe nie derartige Vertreter in der Kanzlei gesehen, sagte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sean Combs bleibt in Haft - Richter gegen Entlassung
Verurteilter Rapper

Sean Combs bleibt in Haft - Richter gegen Entlassung

Sean Combs sitzt seit September hinter Gittern. Nach einem Prozess wegen Sexualstraftaten wird er im Oktober das Strafmaß erfahren. Bis dahin muss der Rapper im Gefängnis bleiben.

05.08.2025

Einbruch während der Trauerfeier - Paar in Untersuchungshaft
Diebstähle in drei Ländern

Einbruch während der Trauerfeier - Paar in Untersuchungshaft

Perfide Masche: Ein Mann und seine Freundin sollen gezielt in Wohnungen eingebrochen sein - während die Inhaber eine Trauerfeier besuchten.

13.12.2024

Fall Combs: Richter will nächste Woche entscheiden
Justiz

Fall Combs: Richter will nächste Woche entscheiden

Sean «Diddy» Combs bleibt wegen Vorwürfen der Sexualstraftaten im Gefängnis. Zumindest noch dieses Wochenende.

23.11.2024

Verdacht auf Totschlag - U-Haft für 16-Jährigen in Frankfurt
Tötungsdelikt

Verdacht auf Totschlag - U-Haft für 16-Jährigen in Frankfurt

Bei einem Streit mit einem Messer stirbt ein 20-Jähriger. Ein Richter ordnet Untersuchungshaft für einen Teenager an. Das Motiv für die Tat ist vorerst unklar.

21.07.2024

Kriminalität

Richter-Tausch nach Vergewaltigungsvorwurf auf Mallorca

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer jungen deutschen Touristin auf Mallorca durch mehrere Urlauber aus Deutschland macht in Spanien Schlagzeilen. Nun gibt es eine unerwartete Nachricht.

18.07.2023