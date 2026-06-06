Drohnenkrieg

Ukraine greift Russland erneut massiv mit Kampfdrohnen an

Wie am ersten Tag des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg hat die Ukraine die Millionenstadt erneut mit Kampfdrohnen angriffen. Auch andere russische Regionen melden Attacken.

Während des Wirtschaftsforums in St. Petersburg brannte schon am Mittwoch eine Ölraffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff. (Archivbild) Foto: Ulf Mauder/dpa
Während des Wirtschaftsforums in St. Petersburg brannte schon am Mittwoch eine Ölraffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff. (Archivbild)

St. Petersburg (dpa) - Am letzten Tag des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg haben die ukrainischen Streitkräfte die Millionenstadt erneut unter Beschuss genommen. Gouverneur Alexander Beglow und auch der Zivilschutz informierten die Menschen über einen «großangelegten Angriff durch militärische Drohnen». Die Flugabwehr sei aktiv.

Schon am ersten Tag des Wirtschaftsforums am Mittwoch bildeten sich nach dem Angriff auf eine Ölraffinerie schwarze Rauschwolken am blauen Himmel über der Altstadt, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört.

«Gemäß den Empfehlungen des Einsatzstabs bitte ich die Einwohner von St. Petersburg, in ihren Wohnungen zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen», schrieb der Gouverneur bei Telegram. «Es kann zu Unterbrechungen des mobilen Internets kommen.» Auf dem für die internationalen Gäste des Forums wichtigen Flughafen Pulkowo gab es am früheren Morgen zeitweilig keine Starts und Landungen wegen der Gefahr.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Brände und Schäden in mehreren Teilen Russlands

Im Leningrader Gebiet um St. Petersburg (früher Leningrad) meldete Gouverneur Alexander Drosdenko ebenfalls Drohnenalarm. Die Flugabwehr habe 141 Drohnen abgeschossen. Demnach kam es zu Bränden. Auch im von der russischen Kriegsmarine genutzten Ostseehafen von Kronstadt habe es Angriffe gegeben, hieß es.

Berichte über Drohnenschläge gab es zudem aus dem Gebiet Krasnodar im Süden sowie aus anderen Teilen Russlands. Auch der Hafen von Mariupol in dem von Moskau annektierten Gebiet Donezk sei betroffen, hieß es. Nach Explosionen seien in Öldepots in Brand geraten, berichteten Medien. In sozialen Netzwerken kursierten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfbare Videos, auf dem große Feuer und Rauchwolken zu sehen waren.

Kremlchef Wladimir Putin lehnte beim Wirtschaftsforum das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Treffen für direkte Friedensgespräche ab. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa
Kremlchef Wladimir Putin lehnte beim Wirtschaftsforum das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Treffen für direkte Friedensgespräche ab.

Die ukrainischen Drohnenattacken gegen die russische Ölindustrie und militärische Ziele waren mehrfach Thema bei dem Wirtschaftsforum, das heute ausklingt. Die Ukraine wehrt sich mit diesen Gegenangriffen gegen den seit gut vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Kremlchef Wladimir Putin räumte beim Forum am Freitagabend ein, dass es durch die Angriffe einen «gewissen Schaden» für die Wirtschaft gebe. «Diese Attacken führen natürlich zu nichts Gutem», sagte er. Wichtig sei eine Stärkung der Flugabwehr; Risiken für die Wirtschaft Russlands gebe es aber nicht, meinte der Präsident. Das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Treffen für Friedensverhandlungen lehnte er ab.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohnen und Rauch überschatten Putins Wirtschaftsforum
Petersburger Wirtschaftsforum

Drohnen und Rauch überschatten Putins Wirtschaftsforum

Russland will bei seinem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor der Welt glänzen. Ein Drohnenschlag der Ukraine setzt aber eine Ölraffinerie in Brand. Schwarzer Rauch zieht auf.

03.06.2026

Ukraine trifft Öllager und Chemiefabrik in Russland
Drohnenkrieg

Ukraine trifft Öllager und Chemiefabrik in Russland

Die ukrainischen Drohnenschläge setzen weiter der russischen Ölindustrie und damit auch der Kriegswirtschaft zu. Wieder brennt es in einer Anlage am Schwarzen Meer - und nicht nur dort.

23.05.2026

Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff
Krieg gegen die Ukraine

Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Immer wieder greift die Ukraine russische Gebiete mit Drohnen an. Laut Russland gibt es erneut Opfer.

11.08.2025

Berichte über Explosionen nach ukrainischen Drohnenschlägen
Drohnenkrieg

Berichte über Explosionen nach ukrainischen Drohnenschlägen

Russland bekommt als Antwort auf seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Gegenschläge Kiews zu spüren. Gleich mehrere Regionen melden Drohnenschläge. Es gibt auch Tote.

02.08.2025

Kiew greift Moskau vor Verhandlungen massiv mit Drohnen an
Drohnenkrieg

Kiew greift Moskau vor Verhandlungen massiv mit Drohnen an

Die russische Hauptstadt erlebt ihre bisher schlimmsten Drohnenangriffe. Es gibt viele Schäden, der Flugverkehr liegt lahm. Ukraines Präsident Selenskyj übt so Druck vor möglichen Verhandlungen aus.

20.07.2025