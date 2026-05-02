Ukraine-Krieg

Ukraine: Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus

Vor dem Krieg war Cherson eine beschauliche Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die von Moskau betriebene Invasion hat sie weitgehend zerstört – und immer wieder werden Zivilisten Opfer russischer Angriffe.

Die ukrainische Stadt Cherson ist durch ständigen russischen Beschuss stark zerstört. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Die ukrainische Stadt Cherson ist durch ständigen russischen Beschuss stark zerstört. (Archivbild)

Cherson (dpa) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. «Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden – sechs Männer und eine Frau», teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Angriff ereignete sich demnach gegen 7.00 Uhr morgens Ortszeit (6.00 MEZ).

Kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine eroberte Russland Cherson. Die russischen Militärs mussten die Gebietshauptstadt am Dnipro im Herbst 2022 nach einer ukrainischen Gegenoffensive wieder räumen und sich hinter den Fluss zurückziehen. Seither verläuft die Frontlinie unmittelbar östlich der Stadt. Cherson wird daher immer wieder von den russischen Truppen mit Artillerie, Drohnen und Raketen beschossen.

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