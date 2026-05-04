Ukraine-Krieg

Ukrainische Drohne trifft Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Wenige Tage vor der Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau trifft die Ukraine mit einer Drohne ein Wohnhaus in der Nähe des Zentrums der russischen Hauptstadt.

Die Drohne traf ein Hochhaus mit Luxuswohnungen in Moskau. Foto: Uncredited/AP/dpa
Die Drohne traf ein Hochhaus mit Luxuswohnungen in Moskau.

Moskau/Kiew (dpa) - Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. 

Das beschädigte Gebäude - laut «Kyiv Independent» ein luxuriöses Hochhaus - liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Die deutsche Botschaft liegt knapp einen Kilometer vom Einschlagsort entfernt. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen. 

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

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Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland beschießt dabei auch systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

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