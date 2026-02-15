Korruptionsvorwürfe

Ukrainischer Ex-Energieminister Haluschtschenko festgenommen

Im vergangenen November flog eine Gruppe mutmaßlich bestechlicher Staatsdiener im ukrainischen Energiesektor auf. Ein Beschuldigter wollte das Land verlassen, doch das klappte nicht.

Der frühere Energieminister Haluschtschenko wollte unerlaubt die Ukraine verlassen. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Der frühere Energieminister Haluschtschenko wollte unerlaubt die Ukraine verlassen. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Der wegen Korruptionsverdacht entlassene frühere ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko ist bei einer versuchten Ausreise aus dem Land festgenommen worden. Das teilten die für Korruptionsbekämpfung zuständigen Kiewer Behörden SAP und Nabu auf ihren Telegram-Kanälen mit. Die Ermittlungen in dem weit verzweigten Fall von Bestechlichkeit dauerten an.

Im vergangenen November hatten ukrainische Korruptionsfahnder Vorwürfe gegen eine Gruppe mutmaßlich bestechlicher Staatsdiener direkt im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj erhoben. Sie sollen sich im staatlichen Konzern Ernerhoatom an Geld vergriffen haben, das eigentlich für Schutzbauten um Energieanlagen gegen feindliche Luftangriffe bestimmt war. 

Haluschtschenko, einer der Beschuldigten, musste als Energieminister gehen. Dem Selenskyj-Vertrauten Tymur Minditsch gelang die Flucht. Der Präsident baute daraufhin die Regierung um und ersetzte auch seinen einflussreichen Stabschef Andrij Jermak.

