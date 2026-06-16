Russischer Angriffskrieg

Ukrainischer Kampfjet abgestürzt - Piloten tot

Die Ukraine setzt sich gegen die russische Invasion mit allem zur Wehr, was sie hat. Der Verlust eines noch aus sowjetischer Zeit stammenden Bombers und seiner Besatzung schmerzt Kiew sehr.

Die Ukraine hat zwar aus den USA F-16-Bomber - wie auf dem Bild zu sehen - erhalten, nutzt aber weiterhin auch sowjetische Kampfbomber wie die Su-24 zur Abwehr russischer Attacken. (Symbolbild/Archiv) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Die Ukraine hat zwar aus den USA F-16-Bomber - wie auf dem Bild zu sehen - erhalten, nutzt aber weiterhin auch sowjetische Kampfbomber wie die Su-24 zur Abwehr russischer Attacken. (Symbolbild/Archiv)

Chmelnyzkyj (dpa) - Beim Absturz eines ukrainischen Kampfflugzeugs vom Typ Su-24 sind nach offiziellen Angaben beide Piloten ums Leben gekommen. Der Absturz habe sich am Abend in der Region Chmelnyzkyj im Westen des Landes ereignet, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte mit. «Die Ursachen und Umstände der Katastrophe werden geprüft», heißt es in der Mitteilung des Militärs.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion des Landes. Das russische Militär hat dabei ein starkes Übergewicht an Flugzeugen, die es in der Vergangenheit immer wieder zu Luftangriffen auf den Nachbarn genutzt hat. Der Verlust jedes einzelnen Kampfjets wiegt für Kiew daher schwer.

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