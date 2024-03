UN-Beschlüsse zu Wasser, Chemikalien und Bergbau

Nairobi (dpa) - Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat sich auf Beschlüsse zum Umgang mit Wasserressourcen, Chemieabfällen sowie zu den Umweltauswirkungen des Bergbaus geeinigt. Vertreter der 193 Mitgliedstaaten nahmen zum Abschluss des einwöchigen Treffens in Kenias Hauptstadt Nairobi insgesamt 15 Resolutionen an.

Das britische Königspaar sieht sich bei seinem Staatsbesuch in Kenia mit Forderungen nach einer Entschuldigung für Unrecht aus der Zeit der Kolonialzeit konfrontiert - für Charles eine Gratwanderung.

König Charles in Kenia: Der lange Schatten des Empires

Durch das Abkommen soll kenianischen Fachkräften eine Arbeitsaufnahme in Deutschland leichter ermöglicht werden. Die Außenministerin spricht von einer «Win-Win-Situation» für beide Länder.

Nächtliches Großfeuer in Nairobi: Stundenlang bekämpfte die Feuerwehr die Flammen. Die vorläufige Bilanz fällt verheerend aus.

Explosion in Nairobi: Drei Tote und mehr als 200 Verletzte

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lobte in Nairobi die Umweltkonferenz als «Leuchtturm des Multilateralismus» in einer schwierigen Situation. «Die globale Umweltpolitik steht vor riesigen Herausforderungen, und die geopolitischen Konflikte erschweren die Arbeit an guten Lösungen.»