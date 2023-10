UN-Generalsekretär drängt auf Hilfsgüter für Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres hat mit Nachdruck Hilfsgüter für die Menschen im von Israel abgeriegelten Gazastreifen gefordert. «Wir brauchen schnellen, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Wir brauchen sofort Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff», schrieb Guterres in der Nacht auf der Plattform X (vormals Twitter). «Wir brauchen diese Hilfe in großem Umfang und sie muss nachhaltig sein», schrieb er. Der UN-Generalsekretär ist in Ägypten, um mit der Regierung über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in den Gazastreifen zu sprechen.