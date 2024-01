UN-Gericht ordnet kein Ende von Militäreinsatz in Gaza an

Krieg in Nahost

Israelischer Politiker bekräftigt: Gaza niederbrennen

Am Donnerstag beginnt in Den Haag die Anhörung der Völkermord-Klage Südafrikas. Der rechte Knesset-Abgeordnete Nissim Vaturi sorgt am Tag davor mit seinen Forderungen für Aufsehen.