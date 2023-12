UN-Sicherheitsrat beendet Mission im Sudan

New York/Khartum (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat für ein Ende seiner politischen Mission im Bürgerkriegsland Sudan gestimmt. 14 der 15 Mitgliedsländer stimmten am Freitag (Ortszeit) in New York dafür, Russland enthielt sich, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Die sogenannte Stabilisierungsmission Unitams war vom Sicherheitsrat im Juni 2020 eingerichtet worden, um den Sudan beim politischen Übergang zu einer demokratischen Regierung zu unterstützen. Mitte April diesen Jahres brach ein bewaffneter Konflikt in dem nordost-afrikanischen Land aus. Im Juni erklärte der Sudan den deutschen UN-Sondergesandten Volker Perthes zur unerwünschten Person. Ihm wurde vorgeworfen, den Konflikt geschürt zu haben. Perthes trat darauf im September zurück.