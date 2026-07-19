Staatsoberhaupt

Ungarn: Premier will Schachstar Polgar als neue Präsidentin

Ungarns Premier Peter Magyar setzt auf ein Schach-Wunderkind: Judit Polgar könnte die nächste Staatspräsidentin werden. Wird sie diese Aufgabe annehmen?

Ungarns Schach-Wunderkind könnte Staatspräsidentin in ihrer Heimat werden. Foto: Chen Hao/XinHua/dpa
Ungarns Schach-Wunderkind könnte Staatspräsidentin in ihrer Heimat werden.

Budapest (dpa) - Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar will das ehemalige Schach-Wunderkind Judit Polgar für das Amt der Staatspräsidentin vorschlagen. Wie Magyar bei Facebook schrieb, plant er an diesem Montag ein Treffen mit der 49-Jährigen und hofft, dass sie ihm «die große Ehre» erweist, diese Nominierung anzunehmen.

Der Posten ist vakant, nachdem Staatspräsident Tamas Suylok, ein politischer Freund des im April abgewählten Rechtspopulisten Viktor Orban, vom Parlament abgesetzt wurde. In Ungarn wird das Staatsoberhaupt vom Parlament gewählt. Magyars Partei Tisza verfügt dort über eine Zweidrittel-Mehrheit.

Fünffache Olympiasiegerin

Polgar ist mehrfache Olympiasiegerin im Schach. «Seit Jahrzehnten steht der Name Judit Polgár für Talent und Beharrlichkeit. Als erfolgreichste Schachspielerin der Geschichte führte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen an und gehörte gleichzeitig zu den zehn besten Spielern der Weltrangliste», schrieb Magyar.

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Ihre aktive Karriere beendete Polgar vor mehr als zehn Jahren, blieb aber weiterhin in der Schachförderung aktiv. Mit einer Stiftung setzt sie sich darüber hinaus auch für Bildung und Chancengleichheit ein. Politische Ämter bekleidete sie bisher nicht.

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