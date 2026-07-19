Ungarn: Premier will Schachstar Polgar als neue Präsidentin

Budapest (dpa) - Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar will das ehemalige Schach-Wunderkind Judit Polgar für das Amt der Staatspräsidentin vorschlagen. Wie Magyar bei Facebook schrieb, plant er an diesem Montag ein Treffen mit der 49-Jährigen und hofft, dass sie ihm «die große Ehre» erweist, diese Nominierung anzunehmen.

Der Posten ist vakant, nachdem Staatspräsident Tamas Suylok, ein politischer Freund des im April abgewählten Rechtspopulisten Viktor Orban, vom Parlament abgesetzt wurde. In Ungarn wird das Staatsoberhaupt vom Parlament gewählt. Magyars Partei Tisza verfügt dort über eine Zweidrittel-Mehrheit.

Fünffache Olympiasiegerin

Polgar ist mehrfache Olympiasiegerin im Schach. «Seit Jahrzehnten steht der Name Judit Polgár für Talent und Beharrlichkeit. Als erfolgreichste Schachspielerin der Geschichte führte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen an und gehörte gleichzeitig zu den zehn besten Spielern der Weltrangliste», schrieb Magyar.

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