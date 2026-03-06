Kongress

US-Abgeordnete setzen Trumps Iran-Krieg keine Grenzen

Der Kongress schiebt dem Vorgehen Trumps im Iran keinen Riegel vor: Am Mittwoch wurde bereits ein Antrag im Senat blockiert, nun gab es im Repräsentantenhaus eine ähnliche Abstimmung.

Kongressabgeordnete schieben Trumps Vorgehen im Iran keinen Riegel vor. (Archivbild). Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa
Kongressabgeordnete schieben Trumps Vorgehen im Iran keinen Riegel vor. (Archivbild).

Washington (dpa) - US-Kongressabgeordnete haben dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen gesetzt. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über einen parteiübergreifenden Antrag, der dem Kongress ein stärkeres Mitspracherecht beim Einsatz der Streitkräfte eingeräumt hätte, kam nicht auf genug Stimmen. Vier Demokraten stimmten mit der Mehrheit der Republikaner dagegen. Eine ähnliche Maßnahme war am Mittwoch bereits im Senat geblockt worden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sogenannte War Powers Resolutions wurden erstmals in Reaktion auf den Vietnam-Krieg 1973 angewendet. Ein Hauptmerkmal solcher Resolutionen sind beschleunigte Verfahren, mit denen der Kongress über die Entsendung oder den Abzug von Truppen entscheiden kann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kehrtwende? Trump empfiehlt Abstimmung über Epstein-Akten
Sexualstraftäter-Fall

Kehrtwende? Trump empfiehlt Abstimmung über Epstein-Akten

Der Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein lässt den US-Präsidenten nicht los. Vor einer Abstimmung im Repräsentantenhaus gibt Trump einen überraschenden Rat an seine Partei.

17.11.2025

US-Senat tagt zum Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen
Shutdown

US-Senat tagt zum Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen

Gestrichene Flüge, keine Lebensmittelhilfe, keine Gehälter: Dass die USA keinen verabschiedeten Haushalt haben, macht sich immer stärker bemerkbar. Wird es im Senat den Durchbruch geben?

10.11.2025

Angriff auf Venezuela? US-Senat lehnt Kongress-Mitsprache ab
Konflikt um Drogenschmuggel

Angriff auf Venezuela? US-Senat lehnt Kongress-Mitsprache ab

Der US-Senat stimmt mit Mehrheit gegen ein Gesetz, das Militäraktionen gegen Venezuela an die Zustimmung des Kongresses gebunden hätte. Was sind die Hintergründe?

07.11.2025

AP: Pelosi verteidigt Sitz im US-Kongress
US-Wahl

AP: Pelosi verteidigt Sitz im US-Kongress

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses sitzt für zwei weitere Jahre im Kongress. Beim politischen Manöver, das zum Rückzug Bidens aus dem Wahlkampf führte, spielte sie eine wichtige Rolle.

06.11.2024

US-Repräsentantenhaus stimmt für Ukraine-Hilfen
Abstimmung

US-Repräsentantenhaus stimmt für Ukraine-Hilfen

Monatelang gab es keine Bewegung im US-Kongress: Die Republikaner im Repräsentantenhaus blockierten Milliardenhilfen für die Ukraine. Nun kommt es zum Durchbruch.

20.04.2024