Konflikt um Arktisinsel

US-Beamter: Unterzeichnung von Grönland-Abkommen am Dienstag

Die USA, Dänemark und Grönland kündigten jüngst überraschend einen Durchbruch im Streit um die Arktisinsel an. Trump präsentierte das als Sieg. Nun soll die Einigung dingfest gemacht werden.

Der US-Präsident drohte mehrfach mit der Annexion Grönlands. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Der US-Präsident drohte mehrfach mit der Annexion Grönlands. (Archivbild)

New York (dpa) - Die USA, Dänemark und Grönland werden US-Kreisen zufolge an diesem Dienstag ein Abkommen im Streit um die strategisch bedeutsame Arktisinsel unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump werde sich dafür mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen treffen, teilte ein Beamter aus dem Weißen Haus der dpa auf Anfrage mit. Sie würden ihr neues Abkommen formalisieren, das die Sicherheit Grönlands sowie der USA gewährleisten und verteidigen solle, hieß es. 

Der US-Beamte nannte weder eine Uhrzeit noch einen konkreten Ort für die Unterzeichnung. Es wird allerdings erwartet, dass dies am Rande der UN-Generaldebatte in New York passiert, wo Trump am Dienstagvormittag (Ortszeit) eine Rede hält.

Der Streit um Grönland sorgte für große Spannungen. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Der Streit um Grönland sorgte für große Spannungen. (Archivbild)

Überraschender Durchbruch im Streit um Grönland

Die USA, Dänemark und Grönland hatten vor wenigen Tagen überraschend einen Durchbruch im Streit um die Insel verkündet. Was genau vereinbart wurde, blieb zunächst unklar. Trump zufolge sichern sich die USA mit der Vereinbarung etwa weitreichende Befugnisse und Kontrolle über die Arktisinsel, die zwar weitgehend autonom ist, aber zum dänischen Hoheitsgebiet gehört. Die dänische und grönländische Seite bestätigten die Darstellungen Trumps in dieser Form bisher nicht.

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Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion Grönlands gedroht – und damit nicht nur den Nato-Partner Dänemark brüskiert, sondern auch Zweifel an der Geschlossenheit der größten Militärallianz der Welt und gegenseitigen Bündnistreue geweckt. Trump begründete seinen Vorstoß mit Sicherheitsinteressen der USA und damit, dass Feinde der Vereinigten Staaten wie China und Russland die Insel unter ihre Kontrolle bringen wollten – und Dänemark dem nichts entgegenzusetzen habe.

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