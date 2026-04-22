Konflikt in Nahost

US-Botschaft rät Amerikanern, den Libanon zu verlassen

Aktuell gilt eine Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel - doch es gibt Hinweise, dass sie wackelt. Die US-Botschaft richtet sich mit einer Sicherheitswarnung an Amerikaner in dem Land.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt eine Waffenruhe - doch es gibt Hinweise, dass sie wackelt.(Archivbild) Foto: Hassan Ammar/AP/dpa
Zwischen Israel und dem Libanon gilt eine Waffenruhe - doch es gibt Hinweise, dass sie wackelt.(Archivbild)

Beirut (dpa) - Die US-Botschaft in Beirut legt Amerikanerinnen und Amerikanern dringend nahe, den Libanon zu verlassen. «Die Sicherheitslage ist weiterhin komplex und kann sich schnell ändern», teilte die Botschaft in einer Sicherheitswarnung mit. US-Bürgerinnen und Bürgern sollten ausreisen, solange es noch kommerzielle Flugverbindungen gebe. Wer im Libanon bleibe, sollte Pläne für Notfallsituationen erstellen und die aktuellen Entwicklungen verfolgen, hieß es. 

Es gibt derzeit Hinweise darauf, dass die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon wackelt. Ein Abgeordneter der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hussein Hadsch Hassan, sagte einem libanesischen TV-Sender, die Organisation sei der Waffenruhe nicht mehr verpflichtet. Zuvor hatten Israel und die proiranische Hisbollah sich mehrfach Verstöße gegen die zehntägige Waffenruhe vorgeworfen, die in der Nacht auf Freitag in Kraft getreten war.

An diesem Donnerstag sind in Washington weitere Gespräche auf Botschafterebene zwischen beiden Ländern geplant.

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