Spannungen im Indopazifik

US-Diplomat: Taiwan muss «Hornissennest» aus Drohnen werden

Taiwan sieht sich fortwährender Drohungen Chinas ausgesetzt. Schon länger setzt die Inselrepublik auf Abschreckung. Ein US-Diplomat sieht eine Möglichkeit und zieht einen Vergleich mit der Tierwelt.

Taiwan will in mehr Drohnenproduktion investieren. (Symbolbild) Foto: ChiangYing-ying/AP/dpa
Taiwan will in mehr Drohnenproduktion investieren. (Symbolbild)

Taichung (dpa) - Taiwan sollte nach Ansicht des höchsten US-Diplomaten in der Inselrepublik zur Abschreckung gegen einen möglichen Angriff Chinas auf Drohnen setzen. «Nichts wird Konflikte wirksamer verhindern, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- und Unterwasserdrohnen zu verwandeln», sagte Raymond Greene, Direktor des American Institute in Taiwan, der de facto US-Botschafter, auf einem Drohnenforum in Taichung. Drohnen böten neue Geschäftsmöglichkeiten und seien eine Chance, Taiwans Sicherheit zu verbessern und den Frieden in der gesamten indopazifischen Region zu stärken, erklärte Greene. 

Zudem brachte er mögliche Investitionen Taiwans in die US-Drohnenindustrie ins Spiel. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan bei der Drohnenentwicklung könnte eine solide Produktionsbasis für die demokratische Welt schaffen, die Risiken von Unterbrechungen in Lieferketten verringern und die Abschreckungsfähigkeiten der freien Welt stärken, sagte Greene. 

Drohender Streit in Taiwans Parlament

Um die Drohnenindustrie anzukurbeln, schlug Taiwans Regierung Mitte Juni einen Sonderhaushalt für den Zeitraum von August 2026 bis Dezember 2031 mit einer Obergrenze von bis zu 210 Milliarden Taiwan-Dollar (derzeit fast 5,8 Milliarden Euro) vor. Der Entwurf umfasst Küstenüberwachungsdrohnen, Küstenangriffsdrohnen und kleine unbemannte Kamikaze-Boote. 

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Das Parlament muss noch zustimmen. Die größte Oppositionspartei, die dort die Mehrheit stellt, legte einen Gegenentwurf vor, der eine höhere Obergrenze von 240 Milliarden Taiwan-Dollar über 6 Jahre vorsieht und nicht aus einem Sonderhaushalt, sondern aus dem regulären Haushalt finanziert werden soll. 

USA wichtigster Sicherheitspartner

In der Region besteht wegen Chinas fortwährender Drohungen gegen Taiwan die Sorge vor einem Krieg. Die Vereinigten Staaten, die offiziell keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, sondern China haben, sind Taiwans wichtigster Sicherheitspartner. 

Hinter den Spannungen steckt, dass China Taiwan zu seinem Staatsgebiet zählt, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren.

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