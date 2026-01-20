Bild
Weltwirtschaftsforum

US-Finanzminister zur Zollfrage: Entspannt euch

Alles kein Drama, sagt Trumps Finanzminister über neue Zölle und den Streit um Grönland. Die Erwartung: Europa werde schon nicht eskalieren.

Bessent sprach im USA-House in Davos mit der Presse. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa
Bessent sprach im USA-House in Davos mit der Presse.

Davos (dpa) - US-Finanzminister Scott Bessent sieht Europa trotz der Auseinandersetzung um Grönland weiter als Verbündeten der USA. Die Nato-Mitgliedschaft der Amerikaner stehe nicht infrage, man bemühe sich gemeinsam um ein Ende des Ukraine-Kriegs. «Natürlich ist Europa ein Verbündeter», sagte Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft Grönlands haben können.» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Finanzminister zeigte sich optimistisch für eine Lösung des neuen Zollstreits. «Entspannt euch. Ich bin zuversichtlich, dass die Staats- und Regierungschefs die Situation nicht eskalieren lassen werden», sagte er. Er rechne mit einem Ergebnis, «das für alle, für die nationale Sicherheit, für die USA und für Europa sehr positiv ist».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump kündigt Treffen zu Grönland in Davos an
Weltwirtschaftsforum

Trump kündigt Treffen zu Grönland in Davos an

Wie geht es zwischen den USA und Europa weiter im Grönland-Konflikt? US-Präsident Trump will in der Schweiz mit «beteiligten Parteien» reden.

20.01.2026

Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen
Welthandel

Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen

«America first» verspricht Donald Trump - und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Seine Zollpolitik hat schwere Folgen für Deutschland. Dem obersten US-Gericht kommt nun eine zentrale Rolle zu.

20.01.2026

Krisengipfel Davos: Wie redet man mit Trump über Grönland?
Treffen in den Schweizer Alpen

Krisengipfel Davos: Wie redet man mit Trump über Grönland?

Die Annexionsfantasien des US-Präsidenten bestimmen das Weltwirtschaftsforum. Es soll «Im Geiste des Dialogs» stehen. In Zeiten von Trump ein ambitioniertes Ziel.

19.01.2026

Trumps Kampfansage im Grönland-Streit: Was kann Europa tun?
Konflikt um Grönland

Trumps Kampfansage im Grönland-Streit: Was kann Europa tun?

Nach Drohungen nun offene Erpressung: Der US-Präsident versucht, seinen widerrechtlichen Besitzanspruch auf Grönland mit Zöllen für Deutschland und andere Staaten durchzudrücken. Kann Europa kontern?

18.01.2026

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an
Konflikt um Arktisinsel

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an

Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an.

17.01.2026