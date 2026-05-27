US-Regierung

US-Gesundheitsminister greift Schlangen mit bloßen Händen

Robert F. Kennedy Jr. sorgt für Aufsehen: Bei einem Besuch in Florida hebt er zwei Schlangen mit der Hand auf. Seine Ehefrau ist dabei hörbar besorgt.

Kennedy fängt die Schlangen mit den Händen und präsentiert sie dann der Kamera. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Kennedy fängt die Schlangen mit den Händen und präsentiert sie dann der Kamera. (Archivbild)

Washington (dpa) - Ein Video des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. In dem am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform X veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie Kennedy zwei Schlangen mit bloßen Händen aufhebt und festhält. Laut Kennedy handelt es sich um ungefährliche Schwarznattern. 

Die Aufnahmen entstanden demnach auf dem Anwesen des Mediziners Mehmet Oz im US-Bundesstaat Florida. Während Kennedy die Tiere hochhält, ist im Hintergrund die besorgte Stimme seiner Ehefrau Cheryl Hines zu hören. Eine der Schlangen soll den Minister dabei gebissen haben. 

Der Neffe des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy ist für ungewöhnliche Auftritte mit Wildtieren bekannt. In der Vergangenheit hatte Kennedy wiederholt mit Berichten über teils skurrile Tierbegegnungen Schlagzeilen gemacht.

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