Notfälle

US-Gouverneur: Erneut Schüsse von Bundesbeamten in Minnesota

Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde auf eine Frau in Minnesota Anfang Januar soll es dort wieder einen Schussvorfall gegeben haben.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, fordert Washington auf, den Einsatz zu beenden. (Archivbild) Foto: Jerry Holt/Star Tribune via AP/dpa
Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, fordert Washington auf, den Einsatz zu beenden. (Archivbild)

Minneapolis (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis im Norden der USA hat es laut dem Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, erneut einen Schussvorfall gegeben. Der Demokrat schrieb auf der Plattform X, es habe sich ein schrecklicher Schussvorfall durch einen Bundesbeamten am Samstagmorgen ereignet. Konkrete Angaben zu möglichen Opfern machte Walz nicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Er habe mit dem Weißen Haus gesprochen, schrieb der Gouverneur. «Minnesota hat es satt. Das ist abscheulich», schrieb Walz weiter. Trump müsse den Einsatz beenden. «Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.»

Die Stadt Minneapolis postete auf X, man sei über Berichte über einen Schussvorfall in der Stadt unter Bundesbeamten-Beteiligung informiert und arbeite daran, Details mitzuteilen.

Anfang Januar hatte ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eine 37-Jährige in ihrem Auto erschossen. Der Fall hatte großes Entsetzen und Proteste ausgelöst. Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokraten und Demonstranten sprachen von übermäßiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung. 

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind nach Angaben der US-Regierung rund 3.000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minnesota und Illinois ziehen gegen ICE vor Gericht
Nach tödlichen Schüssen

Minnesota und Illinois ziehen gegen ICE vor Gericht

Die tödlichen Schüsse eines Beamten der Einwanderungsbehörde auf eine Frau in Minnesota wühlen die USA auf. Minnesota wehrt sich nun gegen die Einsätze auf seinem Boden – und ist dabei nicht allein.

13.01.2026

Proteste nach tödlichen Schüssen in Minneapolis halten an
Einwanderungspolitik

Proteste nach tödlichen Schüssen in Minneapolis halten an

Eine 37-Jährige wird bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE von einem Beamten erschossen. Nach dem Vorfall halten die Proteste landesweit an. Die Stadt kämpft weiter für Aufklärung.

10.01.2026

Tödliche Schüsse: US-Stadt zweifelt an fairen Ermittlungen
Minneapolis

Tödliche Schüsse: US-Stadt zweifelt an fairen Ermittlungen

Bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis fallen Schüsse, eine Frau stirbt. Die Regierung spricht von Selbstverteidigung. Lokale Behörden widersprechen.

08.01.2026

Festnahme nach tödlichen Schüssen in Minnesota bestätigt

16.06.2025

Wer ist Tim Walz?
US-Wahlkampf

Wer ist Tim Walz?

Lehrer, Football-Trainer, Vater, Veteran, Jäger - Kamala Harris holt sich mit Tim Walz einen Mann aus dem Mittleren Westen an ihre Seite, dessen Biografie in starkem Kontrast zu ihrer eigenen steht.

06.08.2024