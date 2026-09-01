Krieg

US-Militär: Greifen wieder Ziele im Iran an

Am Wochenende ist der Iran-Krieg erstmals seit Wochen wieder mit gegenseitigen Angriffen militärisch eskaliert. Nun folgt ein weiterer Angriff der USA.

Die USA haben den Iran nach eigenen Angaben erneut angegriffen. (Illustration) Foto: Kendall Torres Cortés/dpa
Die USA haben den Iran nach eigenen Angaben erneut angegriffen. (Illustration)

Washington/Teheran (dpa) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet. Diese hätten um 12.00 US-Ostküstenzeit (19.30 Ortszeit in Teheran) begonnen und richteten sich gegen Ziele der iranischen Revolutionsgarden im Land, teilte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es. 

Am Wochenende war der Konflikt erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. Am Sonntag (US-Ostküstenzeit) wurde bekannt, dass US-Streitkräfte zum ersten Mal seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen hatten. Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom informierte auf der Plattform X über «begrenzte, gezielte Maßnahmen» gegen Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran reagierte mit Beschuss auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Iranische Raketen seien abgefangen worden, hieß es aus Jordanien.

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