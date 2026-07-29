Iran-Krieg

US-Militär: Iranische Raketen in Nahost abgefangen

Die USA haben ihre Angriffe auf Ziele im Iran vorerst eingestellt. Das hält Teheran nach Darstellung des US-Militärs nicht ab, auf im Nahen Osten stationierte US-Truppen zu zielen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff abgewehrt. (Archivfoto) Foto: Patrick Semansky/AP/dpa
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff abgewehrt. (Archivfoto)

Washington (dpa) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgewehrt. «Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen», teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals «Axios» flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien. 

Laut Centcom feuerten die iranischen Revolutionsgarden die Raketen am Dienstag trotz der vorerst eingestellten US-Angriffe ab. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe im Iran nach eigenen Angaben gestoppt, um laufenden Verhandlungen mit Teheran eine weitere Chance zu geben. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte er «Axios». Zuvor hatte das US-Militär fast zwei Wochen lang jede Nacht Ziele im Iran angegriffen.

Grund für den plötzlichen Angriffsstopp könnte aber auch etwas anderes sein: Nach Informationen des Fernsehsenders CNN hatten sich US-Vizepräsident JD Vance und Generalstabschef Dan Caine besorgt über eine Eskalation des Konflikts gezeigt. Unter anderem habe Caine auf schwindende Munitionsreserven der USA hingewiesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der «New York Times» zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.

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