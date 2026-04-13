US-Angriffe auf See

US-Militär tötet fünf angebliche Drogenschmuggler im Pazifik

Zuletzt gab es weniger tödliche US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler auf See. Jetzt gibt es zwei neue Attacken.

Die US-Regierung geht hart gegen den Drogenschmuggel vor. (Archivbild) Foto: Kendall Torres Cortés/dpa
Die US-Regierung geht hart gegen den Drogenschmuggel vor. (Archivbild)

Washington (dpa) - Das US-Militär hat bei einem Angriff auf zwei mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote im östlichen Pazifik fünf Männer getötet. Die Boote hätten in Verbindung mit dem Drogenhandel gestanden, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X mit. Ein Mann habe den Angriff am Samstag überlebt.

Unter Anordnung der Regierung von US-Präsident Donald Trump geht das Militär seit Herbst vergangenen Jahres mit tödlichen Angriffen gegen Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik vor, auf denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

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