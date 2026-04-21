US-Luftwaffe

US-Militär verlängert Einsatz von betagtem Kampfjet A-10

Rund 50 Jahre alt und immer noch im Dienst: Das US-Kampfflugzeug A-10 bleibt trotz Ausmusterungsplänen im Einsatz. Die US-Luftwaffe setzte den seit Jahrzehnten bewährten Jet zuletzt auch im Iran ein.

Das US-Militär will das betagte aber bewährte Flugzeug vom Typ A-10 weiterhin nutzen. (Archivbild) Foto: Gregor Fischer/dpa
Das US-Militär will das betagte aber bewährte Flugzeug vom Typ A-10 weiterhin nutzen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Die US-Luftwaffe verlängert die Nutzungsdauer eines älteren Kampfflugzeuges, das zuletzt auch im Iran-Krieg eingesetzt wurde. Der Kampfjet vom Typ A-10, ebenfalls bekannt als «Warthog» (Warzenschwein), soll noch bis 2030 im Dienst bleiben, teilte US-Luftwaffenminister Troy Meink auf X mit. Damit solle die militärische Schlagkraft der USA erhalten bleiben, während die Rüstungsindustrie daran arbeite, die Produktion von Kampfflugzeugen zu steigern. 

Das US-Militär hatte bereits kurz nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mitgeteilt, dass dort Flugzeuge vom Typ A-10 neben einer ganzen Reihe anderen Kampfflugzeugen eingesetzt würden. 

Der «Warthog» – betagt aber bewährt

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Die US-Luftwaffe versucht laut «New York Times» seit Jahrzehnten, das aus den 1970er Jahren stammende Flugzeug auszumustern. Doch seit dem Golfkrieg 1991 habe es sich als wichtige Stütze insbesondere von Bodentruppen bewährt. Auch im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien habe das US-Militär den Kampfjet eingesetzt. Die Zeitung beschreibt den «Warthog» als vergleichsweise langsames Erdkampfflugzeug zur Luftnahunterstützung mit einer schlagkräftigen Bugkanone. 

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Der Flug in niedriger Höhen und bei geringer Geschwindigkeit ermögliche es, lange über Zielen an Land und auf See zu kreisen. Der Einsatz von Flugzeugen vom Typ A-10 im Iran deute auf eine zerstörte oder geschwächte iranische Luftverteidigung hin.

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