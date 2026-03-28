Iran-Krieg

US-Präsident nennt Straße von Hormus «Straße von Trump»

Er taufte den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um, das berühmte Kulturhaus Kennedy Center in Washington trägt nun sogar seinen Namen. Trump hat jetzt eine neue Kreation - wie ernst meint er das?

Trump nennt die Straße von Hormus «Straße von Trump». Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump nennt die Straße von Hormus «Straße von Trump».

Miami (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Straße von Hormus «Straße von Trump» genannt. Auf einem Kongress in Miami sprach der Republikaner über den Verlauf des Iran-Kriegs und sagte: «Sie müssen die Straße von Trump öffnen - ich meine Hormus.» Im Publikum wurde daraufhin gelacht. 

Trump ergänzte dann: «Entschuldigung - es tut mir so leid. So ein schlimmer Fehler.» Er schob nach, dass die «Fake News» berichten würden, dass er es aus Versehen gesagt habe. Er ergänzte: «Bei mir gibt es keine Versehen - zumindest nicht viele.» Einige Medien kamen anschließend zur Einschätzung, dass er all dies scherzhaft gemeint habe.

Trump kokettierte in der Vergangenheit immer wieder mit der Umbenennung etwa von Institutionen und setzte das zum Teil in die Tat um. So heißt das berühmte Kulturhaus Kennedy Center in Washington inzwischen Trump Kennedy Center. Er verfügte auch die Umbenennung des Golfs von Mexiko in «Golf von Amerika».

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