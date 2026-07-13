US-Kongress

US-Senator McConnell: Wegen Sturz in Behandlung

Der Republikaner Mitch McConnell sitzt bereits seit 1985 im US-Senat und gilt dort als Institution. Doch eine lange Abwesenheit sorgte zuletzt für Spekulationen.

McConnell ist weiterhin in Behandlung. (Archivbild) Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
McConnell ist weiterhin in Behandlung. (Archivbild)

Washington (dpa) - Nach Wochen der Ungewissheit hat der republikanische US-Senator Mitch McConnell für Klarheit über seinen Gesundheitszustand gesorgt. Er sei Mitte Juni wegen eines Sturzes ins Krankenhaus gekommen, teilte der 84-Jährige, der seine Partei jahrelang in der Kongresskammer anführte, über sein Büro mit. Er habe keine schweren Verletzungen erlitten, sei aber kurz bewusstlos gewesen. Im Krankenhaus habe er noch mit einer Lungenentzündung zu tun gehabt, die aber mild verlaufen sei. «Ich hatte weder einen Herzinfarkt noch einen Schlaganfall. Ich habe weder Tumore noch Blutungen», teilte McConnell mit.

Nun befinde er sich in der Reha. «So sehr es mich auch frustriert, dieser Prozess braucht Zeit. Und auf Anraten meiner Ärzte werde ich noch nicht so bald in den Senat zurückkehren können, um an Abstimmungen teilzunehmen.» Aus einem beigefügten Statement wies sein Arzt auf die Polio-Erkrankung hin, die McConnell als Kind überlebte. Mehrere Stürze im vergangenen Jahr seien auf die Folgen der Erkrankung zurückzuführen.

McConnells Mitteilung wurde am Sonntag veröffentlicht - am gleichen Tag, an dem bekannt wurde, dass sein Parteifreund Lindsey Graham am Samstag überraschend mit 71 Jahren gestorben war.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

McConnells Gesundheit nicht zum ersten Mal Thema

Der erzkonservative Politiker gilt seit langem als wichtiger Strippenzieher in der US-Politik, er sitzt seit 1985 im US-Senat. Bevor John Thune dort Mehrheitsführer der Republikaner wurde, lenkte McConnell in der Kammer jahrelang die Geschicke seiner Partei. Dabei schrieb er Geschichte als der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Parlamentskammer.

Auch während Donald Trumps erster Präsidentschaft führte er dort die Republikaner an - und spielte entsprechend eine wichtige Rolle für dessen erste Amtszeit. Während Trumps zweiter Amtszeit fiel er allerdings auch mit Kritik an dessen Politik auf.

McConnell sorgte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. 2023 etwa war er während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt. In der Folge hatte er Aussetzer bei Pressekonferenzen. Das schürte Sorgen um seinen Gesundheitszustand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
John Thune wird die Republikaner im US-Senat anführen
Nach der US-Wahl

John Thune wird die Republikaner im US-Senat anführen

Die Republikaner haben sich bei der US-Wahl die Mehrheit im Senat gesichert. Nun entscheiden sie, wer ihr neuer starker Mann in der Parlamentskammer werden soll.

13.11.2024

US-Politik

Republikaner McConnell will von Spitzenamt zurücktreten

Mitch McConnell gehört im US-Senat schon zum Inventar. Jetzt will der 82-Jährige Platz für eine neue Generation machen. Zuletzt gab es Sorgen um seine Gesundheit.

28.02.2024

USA

Erneuter Aussetzer von US-Senator McConnell

Erst vor wenigen Wochen sorgte der prominente Republikaner mit einem Aussetzer bei einer Pressekonferenz für Verwunderung. Nun entfielen dem 81-Jährigen erneut die Worte.

30.08.2023

Senator: USA vernichten letzte Chemiewaffen-Bestände

07.07.2023

USA

US-Republikaner McConnell arbeitet nach Sturz von zu Hause

Gehirnerschütterung: Der 81-Jährige muss nach einem Sturz in einem Hotel im Krankenhaus behandelt werden. Nun ist er froh, wieder zu Hause zu sein. Aber er muss es ruhig angehen.

26.03.2023