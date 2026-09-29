Diplomatie

US-Waffenverkauf an China? Trump dementiert Angebot an Xi

Hat Trump dem chinesischen Präsidenten Xi tatsächlich ein Angebot gemacht, Waffen aus den USA zu kaufen? Vor laufenden Kameras will der US-Präsident davon nichts wissen.

Trump hatte Xi vergangene Woche in Washington empfangen. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Trump hatte Xi vergangene Woche in Washington empfangen. (Archivbild)

Washington/Peking (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat ein angebliches Angebot an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping dementiert, Waffen an China verkaufen zu wollen, und damit den Worten des US-Botschafters in China widersprochen. «Davon habe ich noch nie gehört», sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Journalisten und führte aus: «Wir haben das nicht besprochen.» Er müsse den Botschafter David Perdue dazu fragen.

Zuvor hatte Perdue in einem Fernsehinterview von einem entsprechenden Angebot Trumps an Xi gesprochen. Trump sage immer wieder, dass die USA Waffen an Leute auf der ganzen Welt verkauften, sagte der Diplomat im US-Sender Fox News am Sonntag (Ortszeit). «Er fragte Präsident Xi an einem Punkt tatsächlich, ob dieser welche kaufen wolle», sagte Perdue.

Peking reagierte verhalten darauf. China stärke seine Verteidigungsfähigkeit auf Grundlage seiner Bedürfnisse, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Die Volksrepublik setze sich für die Wahrung des Weltfriedens und der Stabilität ein. Chinas Außenamt ging nicht auf etwaige Details ein – auch Perdue machte keine weiteren Angaben dazu, wann genau Trump das Angebot gemacht und wie Xi darauf reagiert habe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Warum ein US-Waffenverkauf brisant wäre

Ein Verkauf von Waffen an China dürfte vor allem bei US-Partnern für Verunsicherung sorgen. Washington steht einer Reihe von Staaten in Ostasien militärisch zur Seite, die von China bedrängt werden. Besonders unter Druck steht das unabhängig regierte Taiwan, das Peking zum Staatsgebiet der Volksrepublik China zählt und an sich binden will - notfalls auch mit einem militärischen Einsatz.

Washingtons regelmäßige Rüstungslieferungen an Taiwan sind Peking schon lange ein Dorn im Auge. Ein weiteres Paket im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar steht derzeit noch aus. Perdue bekräftigte bei Fox News die US-Haltung in Streit um Taiwan. «Wir befürworten weder eine Unabhängigkeit noch befürworten wir Zwang», sagte er mit Blick auf die Ein-China-Politik der US-Regierung. Washington unterstützt demnach weder eine Unabhängigkeit Taiwans noch Chinas Drohgebärden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump zu Waffenverkauf an Taiwan: Gutes Druckmittel für USA
China-USA-Treffen

Trump zu Waffenverkauf an Taiwan: Gutes Druckmittel für USA

Taiwan wartete auf die Zusage einer wichtigen Waffenlieferung durch die USA. Doch Trump behält sich eine Entscheidung offen - er sieht darin ein Druckmittel gegenüber China.

16.05.2026

US-Präsident Trump erreicht Peking zu China-Besuch
Diplomatie

US-Präsident Trump erreicht Peking zu China-Besuch

Erstmals seit 2017 besucht ein US-Präsident wieder China. Die Erwartungen an Trumps Gespräche mit Staatschef Xi Jinping sind hoch.

13.05.2026

Trump lässt Nvidia bessere KI-Chips nach China verkaufen
Künstliche Intelligenz

Trump lässt Nvidia bessere KI-Chips nach China verkaufen

China wird Zugang zu besseren KI-Chips von Nvidia als bisher bekommen. Es ist ein Erfolg für Konzernchef Jensen Huang, der lange auf US-Präsident Donald Trump eingeredet hatte.

08.12.2025

Nvidia-Chef: Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern
Handelsstreit

Nvidia-Chef: Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern

Nvidia-Chef Jensen Huang kündigt an, seine H20-Chips wieder nach China liefern zu können. Die US-Regierung hatte zugesagt, grünes Licht zu geben. Was hinter der Kehrtwende steckt.

15.07.2025

Erst Zölle, nun KI-Chips: Neuer Ärger zwischen China und USA
Handelsstreit

Erst Zölle, nun KI-Chips: Neuer Ärger zwischen China und USA

Die USA warnen andere Länder davor, KI-Chips des chinesischen Tech-Riesen Huawei zu kaufen. Wie China reagiert.

21.05.2025