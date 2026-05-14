UN-Finanzen

USA geben UN 1,8 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate geben die USA den UN Milliarden für humanitäre Hilfe. Reguläre Mitgliedsbeiträge in Milliardenhöhe stehen dagegen weiter aus.

Die USA haben den UN Geld für humanitäre Hilfe gegeben. (Archivbild) Foto: John Minchillo/AP/dpa
Die USA haben den UN Geld für humanitäre Hilfe gegeben. (Archivbild)

New York (dpa) - Die USA unterstützen die Vereinten Nationen mit 1,8 Milliarden Dollar (etwa 1,5 Milliarden Euro) für humanitäre Zwecke. Das Geld werde dabei helfen, «Millionen von Menschen in den größten Krisenregionen mit lebensrettender Unterstützung zu erreichen», sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Zuvor hatten die USA dem Nothilfebüro der Vereinten Nationen (Ocha) im Dezember bereits zwei Milliarden Dollar gegeben. 

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Vor dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump waren die finanziellen Zuwendungen der USA an Ocha allerdings teilweise um ein Vielfaches höher gewesen. Zudem schulden die USA den finanziell stark unter Druck stehenden UN weiter Milliarden an Mitgliedsbeiträgen - nach UN-Angaben rund zwei Milliarden Dollar im regulären Budget und rund 2,2 Milliarden Dollar im Budget für Friedensmissionen. 

US-Präsident Trump hat sich immer wieder kritisch über die UN geäußert, in seiner Regierungszeit ist das Land zudem aus vielen UN-Organisationen ausgetreten und hat sich aus Abkommen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zurückgezogen.

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