Eskalation im Iran-Krieg

USA kündigen nach Tod von Soldaten Vergeltungsschläge an

Nach iranischem Beschuss kommen laut dem US-Militär in Jordanien am Freitag zwei US-Soldaten ums Leben. Nun folgt die Reaktion der USA.

Die USA starten nach dem Tod zweier Soldaten neue Angriffe gegen den Iran. (Archivbild) Foto: Kendall Torres Cortés/dpa
Die USA starten nach dem Tod zweier Soldaten neue Angriffe gegen den Iran. (Archivbild)

Washington (dpa) -    Das US-Militär hat nach dem Tod von zwei seiner Soldaten Vergeltungsschläge gegen die iranischen Revolutionsgarden angekündigt. Um 18.00 Uhr US-Ostküstenzeit (1.30 Uhr Ortszeit im Iran) habe man neue Luftangriffe auf den Iran begonnen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Ziel sei es, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen. Zudem zielten die Angriffe darauf ab, die Revolutionsgarden, die in der vergangenen Nacht Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, «schnell zu bestrafen».

Das US-Militär hatte am Samstag erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder tote Soldaten in den eigenen Reihen nach iranischem Beschuss gemeldet. Die beiden Soldaten seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte Centcom auf X mit. Ein weiterer Soldat werde noch vermisst. 

Der Iran-Krieg begann am 28. Februar 2026 mit Angriffen der USA und Israel auf die islamische Republik.

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