Washington (dpa) - Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge zugestimmt, rund 1000 Mann Militärpersonal in den kommenden Monaten aus dem Niger abzuziehen. «Der Verlust der Basis im Niger erschwert die Fähigkeit des Pentagons, die Sicherheitsziele der USA in der Region zu erreichen», zitierte das «Wall Street Journal» einen hochrangigen US-Militär. Kommentatoren sprachen von einem strategischen Sieg Russlands.

«Bis zum Militärputsch im vergangenen Jahr war der Niger der Eckpfeiler in Washingtons Strategie zur Terrorismusbekämpfung in der Region. US-Green Berets berieten einheimische Kommandos bei Kampfeinsätzen gegen den inzwischen aktivsten islamistischen Aufstand der Welt. US-Drohnen sorgten für die Überwachung der Aktivitäten der Aufständischen», schrieb das Blatt weiter. Der Abzug werde Notfallpläne beschleunigen, die US-Strategie, das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dort zu besiegen, wo sie am stärksten seien, zu verlagern. Künftig gehe es um einen Versuch, die Militanten daran zu hindern, in die Nachbarländer entlang der westafrikanischen Küste einzudringen.