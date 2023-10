USA: Nordkorea hat Waffen an Moskau für Krieg geliefert

Washington (dpa) - Nordkorea hat nach Angaben der US-Regierung Waffen an Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine geliefert. Es handle sich dabei um mehr als 1000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition, hieß es am Freitag aus dem Weißen Haus. Man gehe davon aus, dass Pjöngjang von Moskau im Gegenzug hoch entwickelte russische Waffentechnologien wolle, um das nordkoreanische Atomprogramm auszubauen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

Die US-Regierung veröffentlichte am Freitag entsprechende Bilder, die den Transport Hunderter Container von Nordkorea nach Russland per Schiff zeigen sollen. Nach Angaben des Weißen Hauses wurden die Container zwischen dem 7. September und 1. Oktober von der nordkoreanischen Hafenstadt Rason nach Dunai in Russland verschifft. Die Container seien dann per Bahn zu einem Munitionsdepot im Südwesten Russlands gebracht worden, hieß es weiter. Die US-Regierung veröffentlicht mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer wieder gezielt Geheimdienstinformationen.