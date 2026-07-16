Neue Regeln

USA schränken Aufenthaltszeit für Studenten und Medien ein

Dass Studenten und Journalisten ohne eine feste Befristung ihres Aufenthalts in die USA reingelassen wurden, war der Trump-Regierung schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt gibt es eine neue Regel.

Die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Journalisten in den USA werden stärker eingeschränkt. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Journalisten in den USA werden stärker eingeschränkt. (Archivbild)

Washington (dpa) - Die US-Regierung schränkt die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Medienvertreter im Land stärker ein. Sie werden nach bisherigen Regelungen formell ohne feste Befristung für die Dauer ihrer Studiengänge beziehungsweise Arbeitsaufträge in die USA gelassen. Jetzt wird für Studierende und Austauschstudenten ein Aufenthaltszeitraum von vier Jahren festgesetzt - und eine Begrenzung auf 240 Tage für Journalisten. Zugleich können beide Gruppen Verlängerungen beantragen, ohne das Land verlassen zu müssen.

Die US-Regierung hatte bereits in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump eine solche Änderung ins Auge gefasst - und machte im vergangenen Jahr einen neuen Anlauf. Die drei Visa-Kategorien für Studierende (F-Visum), Austauschstudenten (J) und Journalisten (I) genossen seit Jahren einen Ausnahmestatus. Ihre Inhaber durften die USA nicht für einen festen Zeitraum betreten, sondern für «Duration of Status» - die Dauer des Status. Für Journalisten bedeutete das gemäß der Regel etwa, dass ihr Status als unverändert betrachtet wurde, solange sie im selben Job für denselben Arbeitgeber aktiv waren. Studierende durften sich offiziell für die Dauer ihrer Ausbildung im Land aufhalten.

Im Dokument zur Neuordnung wird darauf verwiesen, dass diese Regelung es schwierig machte, den Überblick über den Verbleib von Ausländern dieser Gruppen in den USA zu behalten - und darüber, ob die Voraussetzungen für ihren langfristigen Aufenthalt überhaupt noch gegeben seien. Die neuen Regeln sollen am Freitag offiziell veröffentlicht werden - und treten 60 Tage später in Kraft.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Zweitwohnsitz kann für Studierende mitunter teuer werden
Steuern

Ein Zweitwohnsitz kann für Studierende mitunter teuer werden

Wer sich für ein Studium nur mit einem Zweitwohnsitz meldet, kann mancherorts ordentlich zur Kasse gebeten werden. Wie sind die Regelungen?

09.02.2026

Busunfall in Schweden - Auch deutsche Studenten an Bord
Busunfall

Busunfall in Schweden - Auch deutsche Studenten an Bord

Bei schwierigen Straßenverhältnissen verunglückt ein Bus im Norden von Schweden. An Bord: Dutzende Erasmus-Studierende, darunter zahlreiche junge Menschen aus Deutschland.

24.11.2025

Ferienjobs: 7 Tipps für Schüler und Studenten
Sommerferien

Ferienjobs: 7 Tipps für Schüler und Studenten

Bald beginnen die Sommerferien. Schülerinnen und Schüler können mit Ferienjobs ihr Taschengeld verbessern. Auch Studierende können ihre Finanzen verbessern. Was sollten sie beachten?

31.07.2025

Vier Studenten in Idaho getötet: Mann bekommt lebenslang
Urteil in den USA

Vier Studenten in Idaho getötet: Mann bekommt lebenslang

Vor fast vier Jahren wurden vier junge Studierende in Idaho in den USA erstochen. Nun steht das Urteil fest.

23.07.2025

US-Regierung will chinesischen Studenten Visa entziehen
Neue Visums-Regeln

US-Regierung will chinesischen Studenten Visa entziehen

Trumps Regierung macht Ernst: Wer als Chinese an einer Hochschule in den USA studiert, muss um die Aufenthaltsgenehmigung bangen - und wer das künftig vorhatte, muss womöglich seine Pläne ändern.

29.05.2025