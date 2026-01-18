Bild
Konflikt um Grönland

USA: Top-Demokrat will Trumps Zollpläne im Senat stoppen

Die Drohungen von Trump gegen europäische Verbündete im Konflikt um Grönland stoßen auch in den USA selbst auf Widerstand. Ein Top-Demokrat kündigt eine Reaktion an.

Schumer will die jüngsten Zölle des US-Präsidenten stoppen. (Archivbild) Foto: Rod Lamkey/FR172078/dpa
Schumer will die jüngsten Zölle des US-Präsidenten stoppen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat angekündigt, die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen europäische Verbündete im Konflikt um Grönland stoppen zu wollen. «Die Demokraten im Senat werden ein Gesetz einbringen, um diese Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und unseren Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügen», teilte Schumer mit. Die törichten Zölle Trumps hätten die Preise bereits in die Höhe getrieben und der US-Wirtschaft geschadet. 

Jetzt verschlimmere Trump die Lage nur noch mehr, teilte Schumer mit. «Es ist unglaublich, dass er diese Dummheit noch verstärken will, indem er unseren engsten Verbündeten Zölle auferlegt, um sein unrealistisches Streben zur Übernahme Grönlands zu erreichen.»

Die Demokraten sind im Senat zwar in der Minderheit, zu Trumps Zoll-Plänen haben sich aber auch bereits Republikaner kritisch geäußert.

Zölle gegen acht europäische Länder

In einem beispiellosen Schritt hatte Trump zuvor unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt – alle von ihnen Nato-Länder. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde. 

Der US-Präsident hat wiederholt deutlich gemacht, dass die USA sich die Insel einverleiben wollen – was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen. Grönland ist weitgehend autonom und gehört zum Staatsgebiet des Nato-Mitglieds Dänemark.

