Iran

USA verhängen neue Sanktionen gegen iranische Politiker

Nach der Niederschlagung der Proteste im Iran kündigt das US-Finanzministerium neue Sanktionen an. Besonders betroffen ist Irans Innenminister, erstmals geraten auch Kryptobörsen ins Visier.

Im Iran kommt es seit Wochen immer wieder zu heftigen Protesten. (Archivbild) Foto: Uncredited/UGC/AP/dpa
Im Iran kommt es seit Wochen immer wieder zu heftigen Protesten. (Archivbild)

Washington (dpa) - Nach dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten im Iran haben die USA neue Sanktionen gegen ranghohe Vertreter der iranischen Führung verhängt. Im Fokus steht dabei Irans Innenminister Eskandar Momeni, der für die gewaltsame Niederschlagung landesweiter Proteste verantwortlich sein soll, wie es in der Pressemitteilung des US-Finanzministeriums heißt. Momeni beaufsichtigt demnach die iranischen Sicherheitskräfte, denen Washington die Tötung Tausender Demonstranten zuschreibt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Strafmaßnahmen richten sich zudem gegen mehrere Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden sowie gegen den Investor Babak Morteza Zanjani. Dieser soll Milliardenbeträge aus dem Ölgeschäft veruntreut und der Regierung in Teheran über verdeckte Finanzstrukturen zur Verfügung gestellt haben. Erstmals belegten die USA auch zwei mit Zanjani verbundene Kryptobörsen mit Sanktionen.

Nach Angaben des Finanzministeriums werden Vermögenswerte in den USA eingefroren, Geschäftsbeziehungen untersagt und Reisebeschränkungen verhängt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bekräftigte, sie stehe an der Seite der iranischen Bevölkerung und werde den Druck auf die Führung in Teheran weiter erhöhen.

Brutales Vorgehen gegen Proteste 

Ausgelöst wurde die aktuelle Protestwelle Ende Dezember durch eine schwere Wirtschaftskrise im Iran. Die Regierung zeigte sich zunächst kompromissbereit. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Protesten gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. In Städten kam es zu heftigen Ausschreitungen und schweren Unruhen. Der Sicherheitsapparat reagierte mit brutaler Härte. 

Trump hatte den Demonstranten öffentlich den Rücken gestärkt und der iranischen Regierung mehrfach mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Vergangene Woche kündigte er an, dass seine Regierung Importe aus allen Ländern, die Geschäfte mit dem Iran machen, mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 25 Prozent des Warenwerts belegen wolle. Auch die EU hatte ähnlich auf das Vorgehen der iranischen Regierung reagiert: Neben der Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wurden 31 Akteure aus dem Iran, einschließlich Innenminister Momeni, mit Sanktionen belegt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

EU verhängt neue Iran-Sanktionen

29.01.2026

USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Massenproteste

USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran

Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.

23.01.2026

EU will Montag neue Iran-Sanktionen verhängen
Raketen für Russland

EU will Montag neue Iran-Sanktionen verhängen

Der Iran hat nach Auffassung der EU Raketen an Russland geliefert, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden können. Nach einer ersten deutlichen Reaktion soll es jetzt eine zweite geben.

15.11.2024

Auch US-Regierung kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an
Gaza-Krieg

Auch US-Regierung kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

17.04.2024

Jina Mahsa Amini

Neue Sanktionen zu Todestag von iranischer Protestikone

Anlässlich des Todes von Jina Mahsa Amini verhängen die USA und die EU weitere Sanktionen gegen den Iran. Es sollen jene zur Rechenschaft gezogen werden, die die Menschenrechte im Iran unterdrücken.

15.09.2023