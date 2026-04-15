Konflikte

Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält

In Pakistan brachte eine erste Verhandlungsrunde der USA mit dem Iran keine greifbaren Ergebnisse. Der US-Vizepräsident spricht über die Gründe. Berichte legen nahe, wie es weitergehen könnte.

US-Vizepräsident Vance begründete, warum noch keine Einigung mit dem Iran erzielt wurde. Foto: Chip Somodevilla/Pool Getty Images North America/AP/dpa
US-Vizepräsident Vance begründete, warum noch keine Einigung mit dem Iran erzielt wurde.

Athens (dpa) - US-Vizepräsident JD Vance hält die Feuerpause im Krieg der USA und Israels gegen den Iran eigenen Angaben zufolge für stabil. «Derzeit hält die Waffenruhe», sagte der Republikaner bei einer Veranstaltung in Athens im US-Bundesstaat Georgia. Präsident Donald Trump wolle nicht nur keinen kleinen Deal, er wolle ein großes Abkommen, erklärte er. 

Laut Vance wurden bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan am vergangenen Wochenende enorme Fortschritte erzielt. «Aber der Grund, warum noch kein Deal zustande gekommen ist, ist, dass der Präsident wirklich einen Deal will, bei dem der Iran keine Atomwaffen besitzt», sagte der US-Vize. Der Iran dürfe Terrorismus nicht staatlich fördern. Zudem müsse laut Trump auch «das iranische Volk gedeihen und wachsen und an der Weltwirtschaft teilnehmen» können. 

Bericht: Vance könnte erneut US-Delegation anführen

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Unterdessen berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen, dass Vance auch in einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde mit dem Iran die US-Delegation anführen dürfte, sollte es vor Ablauf der zweiwöchigen Waffenruhe zu einem weiteren Treffen kommen. Zudem könnten demnach auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Trump-Schwiegersohn Jared Kushner an den Gesprächen teilnehmen. 

Die Waffenruhe läuft in der kommenden Woche aus. Unbestätigten Berichten zufolge steht der Donnerstag als möglicher Termin für weitere Gespräche im Raum.

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