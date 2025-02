Vatikan: Franziskus verbrachte ruhige Nacht

Rom (dpa) - Der schwer kranke Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus eine ruhige Nacht verbracht. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe «gut geruht, die gesamte Nacht», teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Morgen mit. Es war seine inzwischen elfte Nacht in der Gemelli-Klinik in Rom.