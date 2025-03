Vatikan: Franziskus verbringt ruhige Nacht

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge nach seiner jüngsten Atemnot-Krise im Krankenhaus eine weitere ruhige Nacht verbracht. «Die Nacht war ruhig, der Papst ruht noch», hieß es am Morgen in einer kurzen Mitteilung des Vatikans aus der Gemelli-Klinik in Rom. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird dort wegen einer beidseitigen Lungenentzündung stationär behandelt.