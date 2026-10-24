Demonstrationen

Viele Kontrollen zu Beginn von Protesttag in Frankreich

Die Sicherheitsbehörden befürchten Ausschreitungen und Plünderungen. Bereits vor Beginn der Demonstrationen beschlagnahmt die Polizei verbotene Gegenstände und nimmt Verdächtige fest.

70.000 Polizisten sind im Einsatz. Foto: Marcus Golejewski/dpa
70.000 Polizisten sind im Einsatz.

Paris (dpa) - Zu Beginn des Protesttages in Frankreich hat die Polizei zahlreiche Menschen kontrolliert. Die Polizeipräfektur von Paris teilte mit, bei 635 Kontrollen viele verbotene Gegenstände beschlagnahmt und mehrere Verdächtige festgenommen zu haben. Sie führe «massive Kontrollen» durch, insbesondere in Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln, «um jene abzuschrecken, die mit schlechten Absichten in die Hauptstadt kommen wollen». In Paris sei die Lage nach den ersten Angaben zur Mittagszeit aber «ruhig».

Wegen befürchteter Ausschreitungen und Plünderungen, wie sie am vergangenen Wochenende stattgefunden hatten, gab es in mehreren Städten Versammlungsverbote für bestimmte Zonen sowie Ausgangssperren. In Nizza, wo laut Präfektur alle Versammlungen verboten sind, wurden Polizeikräfte, Gendarmen und Spezialeinheiten im Stadtzentrum eingesetzt.

Innenminister Laurent Nuñez besuchte am Morgen Sicherheitskräfte in Paris und teilte auf der Plattform X mit, dass ein großes Aufgebot an Einsatzkräften mobilisiert sei. «Wir sind bereit», schrieb er. Zuvor hatte er den Einsatz von 70.000 Beamten angekündigt.

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Für Empörung seitens Gewerkschaften sorgte, dass der von ihnen angemeldete Demonstrationszug in Paris von der Präfektur an den Rand der Stadt verlegt wurde. Das Verwaltungsgericht bestätigte die Route in einer Eilentscheidung. Am Mittag fanden sich die ersten Demonstranten an der Porte d'Italie ein, von wo der Protestzug um 14 Uhr starten sollte. 

Ein besonderes Augenmerk in der angespannten Lage im Land lag auf der Stadt Orléans, wo am Wochenende der Parteitag des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) stattfindet. Laut Präfektur fanden sich dort zur Mittagszeit 11.000 Menschen ein, um dagegen zu protestieren. 3.000 Sicherheits- und Rettungskräfte seien demnach am Wochenende mobilisiert.

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