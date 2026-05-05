Krieg in der Ukraine

Viele Tote und Verletzte durch russische Bomben in Ukraine

Um Mitternacht soll eine Waffenruhe in der Ukraine eintreten. Vorher fallen russische Bomben auf Städte im Osten und Süden des Landes. Es gibt viele Tote und schwere Schäden.

Die frontnahe Industriestadt Saporischschja ist immer wieder Ziel russischer Gleitbomben und Raketen. (Archivbild) Foto: -/Ukrinform/dpa
Die frontnahe Industriestadt Saporischschja ist immer wieder Ziel russischer Gleitbomben und Raketen. (Archivbild)

Saporischschja/Kramatorsk (dpa) - Kurz vor einer von der Ukraine angekündigten Waffenruhe sind in der Großstadt Saporischschja infolge russischer Bombenangriffe mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der südostukrainischen Region Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mitteilte. Bilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden und Rauchwolken. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft nur etwa 20 Kilometer südlich der Stadt.

Parallel dazu wurden in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk nach Behördenangaben mindestens neun Menschen durch drei russische Bomben getötet. Es gebe zudem 16 Verletzte, teilte der Zivilschutzdienst bei Telegram mit. Dutzende Menschen mussten psychologisch betreut werden. Den Angaben nach wurde eine große Zahl an Wohnhäusern und Autos beschädigt. Mehrere Brände wurden gelöscht. Die Industriestadt im hart umkämpften Gebiet Donezk ist nur rund 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

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