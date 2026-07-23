Ukraine-Krieg

Ukraine: Bomben verletzen Dutzende in Saporischschja

Russland verstärkt seine Bombenangriffe auf Städte hinter der Front. Nach Treffern in der Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine erwischte es am gleichen Tag auch Saporischschja.

Saporischschja ist eine der am häufigsten von russischen Truppen attackierten Städte in der Ukraine. Foto: Kateryna Klochko/AP/dpa
Saporischschja ist eine der am häufigsten von russischen Truppen attackierten Städte in der Ukraine.

Saporischschja (dpa) - Ein russischer Bombenangriff hat mindestens 25 Verletzte in der südukrainischen Großstadt Saporischschja gefordert. Unter den Opfern seien auch sechs Minderjährige, darunter ein drei Monate altes Baby, schrieb der ukrainische Militärgouverneur der Region, Iwan Fedorow, auf Telegram. Seinen Angaben nach warf das russische Militär fünf Gleitbomben auf die Stadt ab und beschädigte dabei Wohnhäuser und eine private medizinische Einrichtung.

Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg in der Ukraine. Die Region Saporischschja ist eine der vier Regionen, die der Kreml im Herbst 2022 annektiert hat, obwohl er sie bis heute nicht vollständig kontrolliert. Die Stadt Saporischschja ist wegen ihrer Nähe zur Front häufig Ziel russischer Angriffe. Immer wieder kommen dabei auch Zivilisten zu Schaden.

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