Türkei-Reise

Visaerleichterung für türkische Geschäftsleute

Lange Visaverfahren sind ein Problem für hunderte türkische Unternehmen in Deutschland. Während des Türkei-Besuchs des NRW-Ministerpräsidenten gibt es gute Nachrichten für sie.

Der letzte Tag der Türkei-Reise von NRW-Ministerpräsident Wüst steht im Zeichen der Wirtschaftsbeziehungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der letzte Tag der Türkei-Reise von NRW-Ministerpräsident Wüst steht im Zeichen der Wirtschaftsbeziehungen.

Istanbul (dpa) - Die Visaerleichterungen für die Einreise türkischer Geschäftsleute nach Deutschland werden ausgeweitet. Das kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, auf einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul an. 

Seit August 2025 gibt es ein Sonderverfahren für besonders vertrauenswürdige türkische Unternehmen mit besonderem Deutschlandbezug, das bisher für etwa 400 Betriebe gilt. Der Kreis soll nun ausgeweitet werden. Insbesondere sollen Mitgliedsunternehmen des türkischen Außenwirtschaftsverbands DEIK mit Deutschlandbezug einbezogen werden. 

«Das ist ein starkes und vor allem konkretes Signal auch für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen», sagte Wüst. Lange und aufwendige Visaverfahren hätten die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen über Jahre gebremst. «Dass künftig weitere türkische Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten in Deutschland verlässlicher planen können, schafft die Grundlage für neue Investitionen und engere Partnerschaften», sagte Wüst. In Nordrhein-Westfalen sind rund 1.300 türkische Unternehmen ansässig - so viele wie in keinem anderen Bundesland.

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