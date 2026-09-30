Visaerleichterung für türkische Geschäftsleute

Istanbul (dpa) - Die Visaerleichterungen für die Einreise türkischer Geschäftsleute nach Deutschland werden ausgeweitet. Das kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, auf einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul an.

Seit August 2025 gibt es ein Sonderverfahren für besonders vertrauenswürdige türkische Unternehmen mit besonderem Deutschlandbezug, das bisher für etwa 400 Betriebe gilt. Der Kreis soll nun ausgeweitet werden. Insbesondere sollen Mitgliedsunternehmen des türkischen Außenwirtschaftsverbands DEIK mit Deutschlandbezug einbezogen werden.

«Das ist ein starkes und vor allem konkretes Signal auch für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen», sagte Wüst. Lange und aufwendige Visaverfahren hätten die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen über Jahre gebremst. «Dass künftig weitere türkische Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten in Deutschland verlässlicher planen können, schafft die Grundlage für neue Investitionen und engere Partnerschaften», sagte Wüst. In Nordrhein-Westfalen sind rund 1.300 türkische Unternehmen ansässig - so viele wie in keinem anderen Bundesland.