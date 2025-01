Von der Leyen lag wegen Lungenentzündung im Krankenhaus

Brüssel (dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist kurz nach Jahreswechsel so schwer an einer Lungenentzündung erkrankt gewesen, dass sie zeitweise im Krankenhaus behandelt wurde. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verbrachte die 66-Jährige insgesamt rund eine Woche im Universitätsklinikum in Hannover. Mittlerweile geht es ihr demnach allerdings schon wieder deutlich besser und sie kann von Zuhause aus arbeiten.