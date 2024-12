Syrischer Bürgerkrieg

Von der Leyen sieht Chancen im Sturz von Assad

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sieht Licht und Schatten in den aktuellen Entwicklungen in Syrien. Unterstützung für den Wiederaufbau Syriens knüpft sie an eine Bedingung.