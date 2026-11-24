Madrid (dpa) - «Me gusta la fruta» klingt harmlos: «Ich mag Obst». In Spanien ist der Satz jedoch zur bekanntesten politischen Beleidigung geworden. Die Regionalpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso von der konservativen Volkspartei PP, hatte den linken Regierungschef Pedro Sánchez 2023 laut Lippenlesern offenbar als «hijo de puta», als Hurensohn, beschimpft, nachdem dieser mögliche Korruption in Ayusos Reihen angeprangert hatte.

Ihr Team behauptete anschließend spöttisch, Ayuso habe nur zu sich selbst «Me gusta la fruta» gemurmelt. Seither wird der Satz auf Hemden gedruckt und von der politischen Rechten für Provokation und Verhöhnung gegen Sánchez eingesetzt. Auch PP-Chef und Anwärter auf das Amt des Regierungschefs, Alberto Núñez Feijóo, machte sich den Spruch zu eigen, indem er den in Spanien bekannten Schlager «Mein Zitronenbaum» sang und dazu den Untertitel «Me gusta la fruta» setzte. Sánchez warf ihm Teilnahme an der Beleidigungskampagne vor.

Wüste Beschimpfungen

Die Herabwürdigung von Sánchez und seiner linken Regierung wird vor allem von der rechtspopulistischen Vox betrieben. Deren Chef Santiago Abascal nahm die Früchte-Beleidigung auf und nahm im Scherz die Mutter von Sánchez in Schutz. Nicht sie sei das Problem, sondern ihr Sohn, der ein «Zuhälter», «Mafia-Boss», ein «Schwein» und «Kopf einer kriminellen Vereinigung» sei, sagte der Politiker, der vielen Umfragen zufolge zusammen mit Feijóo die nächste spanische Regierung bilden könnte. Die Wähler sollen mit starken Emotionen wie Wut und Hass mobilisiert werden, warnt der Politikwissenschaftler Mariano Torcal, Professor der Universität Pompeu Fabra in Barcelona.

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Auch PP-Chef Feijóo ist nicht zimperlich

Die Herabwürdigung und Beleidigung des politischen Gegners beherrschen aber auch PP-Granden. Feijóo warf Sánchez vor, eine «Gestapillo», eine kleine Gestapo, zu unterhalten, um mit «Staatskriminalität» Korruptionsfälle zu vertuschen. Im September bei einer Veranstaltung in Guadalajara verstieg er sich zu der Aussage, Spanien sei wegen hoher Preise faktisch «unbewohnbar» geworden.

PP-Generalsekretär Miguel Tellado warf Sánchez im Hinblick auf die beiden schweren Zugunglücke dieses Jahres vor, er hinterlasse «ein blutgetränktes Land». Der Regierungschef sei «feige», «unanständig», «skrupellos», insgesamt ein «unwürdiger Regierungschef», der das Land seit Jahren betrogen und verraten habe, polterte Tellado. Weder PP noch Vox reagierten auf Anfragen der Deutschen Presse-Agentur.

Amtsinhaber Sánchez beschwört die rechte Gefahr

Sánchez und seine sozialdemokratische PSOE und Kleinparteien links von ihr werben mit einer Verbesserung der sozialen Lage gerade der kleinen Leute und schüren ansonsten die Angst vor einer rechtsgerichteten Regierung. So warnte der Regierungschef die PP, sie werde für ihre Kollaboration mit den Rechtspopulisten ebenso hart bestraft werden, wie die «Kollaborateure des 20. Jahrhunderts». Die PP verstand das als implizite Gleichsetzung Feijóos mit NS-Kollaborateuren.

Gefährdung der Demokratie durch Verteufelung des Kontrahenten

Diese Entwicklung hin zu einer Dämonisierung des politischen Gegners nicht nur in Spanien sehen Politologen wie Cristina Monge von der Universität Saragossa mit wachsender Sorge. «Die gesellschaftliche und politische Polarisierung trägt dazu bei, die Demokratie auszuhöhlen, erschwert das Zusammenleben und versucht vor allem, den anderen zu entmenschlichen und zu diskreditieren», sagte sie im Gespräch mit dpa. Dies schade der Demokratie, weil Debatten und die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Vorschlägen erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht würden.