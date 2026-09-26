Vereinte Nationen

Wadephul trifft Lawrow in New York zu Gesprächen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gab es kein bilaterales Gespräch der Außenminister Deutschlands und Russlands mehr. Nun treffen sich Wadephul und Lawrow in New York.

Die ersten direkten Gespräche seit Jahren: Wadephul hat Lawrow getroffen. Foto: Michael Kappeler/dpa
Die ersten direkten Gespräche seit Jahren: Wadephul hat Lawrow getroffen.

New York (dpa) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat sich in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UN-Generaldebatte in einem Besprechungszimmer der russischen Seite im UN-Gebäude statt.

Die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, zitierte die Nachrichtenagentur Tass die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022. Seitdem waren deutsche und russische Regierungsvertreter zwar bei verschiedenen internationalen Treffen gemeinsam vertreten, direkte Gespräche auf Außenministerebene blieben jedoch aus.

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Das Treffen in New York findet vor dem Hintergrund anhaltender Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der US-Metropole auf. Zunächst war nicht bekannt, welche konkreten Themen die beiden Außenminister besprachen.

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