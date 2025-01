Waffenruhe in Gaza soll am Morgen beginnen

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Im Gazastreifen soll heute früh nach mehr als 15 Monaten Krieg eine sechswöchige Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft getreten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betonte am Vorabend den zeitlich begrenzten Charakter der Feuerpause, deren erste Phase um 7.30 Uhr MEZ im Gazastreifen beginnen soll. Die Hamas hätte jedoch eigentlich schon am Samstag die Namen der drei heute von ihr freizulassenden Geiseln mitteilen müssen. Ohne die Namensliste werde man nicht weitermachen können, betonte Netanjahu. Israel werde Verstöße gegen die Einigung nicht dulden.