Wahlkrimi in Neuseeland: Kleine Partei als Königsmacherin?

Wellington (dpa) - Neuseeland steht vor einer schwierigen Regierungsbildung: Bei der Parlamentswahl haben sich die konservative National Party von Ministerpräsident Christopher Luxon und die sozialdemokratische Labour-Partei des Herausforderers Chris Hipkins ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen lagen die beiden großen Parteien des Pazifikstaates mit jeweils rund 29 Prozent der Stimmen nahezu gleichauf.

Die kleineren Parteien dürften somit eine entscheidende Rolle spielen. Besonderes Augenmerk gilt der aufstrebenden Opportunity Party: Sie liegt mit 5,9 Prozent über der Fünf-Prozent-Hürde und dürfte damit erstmals ins Parlament einziehen. Mit voraussichtlich mehreren Sitzen könnte sie zum entscheidenden Partner bei der Regierungsbildung werden.

Per Stellenanzeige zur Königsmacherin

Regierungschef Luxon (56) hatte eine Zusammenarbeit mit Opportunity bislang ausgeschlossen. Grund ist vor allem die Steuerpolitik der Partei, die eine neue Bodensteuer und ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert - beides lehnt der konservative Regierungschef ab. Opportunity-Chefin Qiulae Wong hält dagegen an ihrem Angebot fest, mit beiden politischen Lagern zu verhandeln.

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Die 38-jährige Wong ist eine politische Quereinsteigerin. Die frühere Unternehmensberaterin und Nachhaltigkeitsexpertin stieß 2025 eher zufällig auf eine Stellenanzeige der Opportunity Party, die eine neue Vorsitzende suchte. Sie bewarb sich - und schaffte innerhalb eines Jahres den Aufstieg von einer weitgehend unbekannten Politikerin zur möglichen Königsmacherin.

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Endergebnis erst Ende des Monats

Rund 3,8 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Bevölkerung des Pazifikstaates beschäftigt vor allem die angespannte Wirtschaftslage mit hohen Lebenshaltungskosten, Inflation und steigender Arbeitslosigkeit. Luxons Regierung steht deshalb unter Druck. Mögliche Entlastungen für die Haushalte dominierten den Wahlkampf.

In den kommenden Wochen werden außerdem noch Hunderttausende sogenannte Sonderstimmen ausgezählt. Dazu gehören unter anderem Stimmen von Neuseeländern im Ausland und von Wählern, die außerhalb ihres eigentlichen Wahlkreises abgestimmt haben. Das endgültige Ergebnis wird für den 27. November erwartet. Die nachträgliche Auszählung könnte die Kräfteverhältnisse noch deutlich verschieben.

Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa Christopher Luxon hofft auf eine zweite Amtszeit.

Größeres Parlament?

Eine weitere Besonderheit des neuseeländischen Wahlsystems könnte zudem dafür sorgen, dass das Parlament größer wird als üblich. Normalerweise hat es 120 Sitze. Bei dieser Wahl sind jedoch sogenannte Überhangmandate möglich: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate in den Wahlkreisen, als ihr nach ihrem landesweiten Stimmenanteil zustehen, darf sie diese zusätzlichen Sitze behalten.

Das Parlament wird dann entsprechend vergrößert. Nach bisherigen Berechnungen könnte es diesmal auf etwa 130 Abgeordnete anwachsen. Damit wären für eine Mehrheit nicht wie üblich 61, sondern mindestens 66 Sitze nötig.

Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa Chris Hipkins von der Labour-Party war bereits einmal Regierungschef - er folgte 2023 auf Jacinda Ardern.