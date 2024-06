Wahlprognosen: Regierungskoalition wohl ohne Erdrutschsieg

Neu-Delhi (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Indien hat sich nach ersten Prognosen ein Sieg der Regierungskoalition von Premierminister Narendra Modi abgezeichnet, der erwartete Erdrutschsieg dürfte jedoch ausbleiben. Das Oppositionslager scheine besser abzuschneiden als erwartet, berichteten örtliche Medien am Dienstag nach Auszählung eines Teils der Stimmen. Modis Partei BJP werde zur Regierungsbildung künftig auf ihre Koalitionspartner angewiesen sein, meldete die Zeitung «Times of India». Damit wäre Modi zwar eine dritte fünfjährige Amtszeit sicher. Er selbst hatte die Messlatte für einen Erfolg im Wahlkampf jedoch hoch gehängt: die von seiner BJP geführte Koalition werde mehr als 400 der zur Wahl stehenden 543 Sitze im Unterhaus gewinnen und ihre Mehrheit ausbauen, sagte er. Die Partei des 73-Jährigen setzt auf einen stark hindu-nationalistischen Kurs.