Migrationspolitik

Wegen Asylplan: Dorf will nicht mehr britisch sein

Migration ist auch in Großbritannien ein Wahlkampfthema. Ein kleines Dorf in England hält aus Protest gegen eine geplante große Asylunterkunft ein aufsehenerregendes Referendum ab.

In einem britischen Dorf regt sich Protest gegen die geplante Unterbringung von Asylsuchenden. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa
In einem britischen Dorf regt sich Protest gegen die geplante Unterbringung von Asylsuchenden.

London (dpa) - Unterstützt von der rechtsextremen Partei Restore Britain strebt ein kleines Dorf in England aus Protest gegen die Unterbringung von Asylsuchenden symbolisch die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich an. Die große Mehrheit der gut 350 Einwohnerinnen und Einwohner von Piddington stimmte bei einem rechtlich wirkungslosen Referendum entsprechend ab, wie britische Medien übereinstimmenden berichteten.

Zuvor hatte die Regierung Pläne veröffentlicht, das nahe gelegene ehemalige Militärgelände Bicester für zehn Jahre in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Die maximale Kapazität soll bei rund 1.250 Menschen liegen.

Beim Referendum am Dienstag war Rupert Lowe, der Vorsitzende von Restore Britain, im Dorf zu sehen. Er gab zahlreiche Interviews. Lowe war 2024 für die rechtspopulistische Partei Reform UK ins Parlament gewählt worden, trat aber unter anderem nach Differenzen mit Reform-Chef Nigel Farage aus. Seitdem sitzt er als unabhängiges Mitglied im Unterhaus. Restore Britain wird politisch noch weiter rechts als Reform UK eingeordnet.

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