Europa-Gipfel in Tirana

Wegen Putins Kurs: EU arbeitet an neuen Russland-Sanktionen

Die EU hat große Hoffnungen in die russisch-ukrainischen Verhandlungen in der Türkei gesetzt. Der Kurs von Kremlchef Putin sorgt allerdings für Ernüchterung. Brüssel will Konsequenzen.