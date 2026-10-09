Nobelpreise

Wer bekommt den Friedensnobelpreis?

Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Welt. Trump schielt schon länger auf den Preis. Doch die norwegische Nobeljury dürfte andere Kandidaten im Auge haben.

Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr in Oslo vom norwegischen Nobelkomitee verkündet. (Symbolbild) Foto: Rodrigo Freitas/NTB/dpa
Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr in Oslo vom norwegischen Nobelkomitee verkündet. (Symbolbild)

Oslo (dpa) - Die norwegische Nobeljury lüftet heute (11 Uhr) das Geheimnis um den diesjährigen Friedensnobelpreis. Den oder die Preisträger wählt sie aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten aus, die in diesem Jahr für den begehrten Preis vorgeschlagen wurden - 208 Personen und 79 Organisationen.

Auch US-Präsident Donald Trump soll wieder unter den Nominierten sein. Dass er den Preis bekommt, der als wichtigste Auszeichnung der Welt gilt, dürfte jedoch in diesem Jahr genauso unwahrscheinlich sein wie im letzten. Damals war der Preis an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado gegangen. Diese widmete ihre Auszeichnung allerdings Trump und schenkte ihm ihre Medaille. Zuvor hatte sich der Präsident immer wieder selbst für den Preis ins Spiel gebracht. Auf seine eigene Auszeichnung muss er aber weiter warten: Offiziell weitergeben kann Machado den Preis laut Nobel-Regeln nicht.

Bekam den Nobelpreis im vergangenen Jahr: die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado. (Archivbild) Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/dpa
Bekam den Nobelpreis im vergangenen Jahr: die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado. (Archivbild)

Gute Chancen für humanitäre Organisationen?

Experten rechnen damit, dass die Jury in diesem Jahr versuchen wird, einen neuen Skandal zu vermeiden - und sich auf weniger umstrittene Kandidaten einigt. «Ich glaube, dass die Welt vor allem daran erinnert werden muss, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten», sagte der Leiter des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio, Haakon Gjerløw. Die vielen Konflikte überall auf der Welt führten dazu, «dass man sich der Folgen von Krieg sehr bewusst wird, und auch, dass man sich sehr bewusst darüber wird, was wir verlieren, wenn wir die internationale Zusammenarbeit verlieren».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Aussichtsreiche Kandidaten könnten demnach Kinderrechtsorganisationen wie Save the Children oder die Emergency Response Rooms im Sudan sein - lokale Netzwerke, die seit Beginn des Krieges humanitäre Hilfe in Form von Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Notunterkünften organisieren.

Dotiert ist der Friedensnobelpreis in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen und damit einer Million Kronen mehr als im Vorjahr. Umgerechnet entspricht das etwas mehr als einer Million Euro. Seit Montag sind bereits Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden. Unter den drei Medizin-Preisträgern sind mit Peter Hegemann und Georg Nagel zwei deutsche Forscher. Die prestigeträchtige Auszeichnung für Literatur ging in diesem Jahr an die Kanadierin Anne Carson. 

Kommende Woche geht es weiter

Am Montag folgt noch der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel. Offiziell ist die Auszeichnung kein Nobelpreis, weil sie nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Sie wird aber traditionell nach den Nobelpreisen vergeben. 

Überreicht werden alle Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters. Als einzige der Auszeichnungen wird der Friedensnobelpreis nicht in Stockholm, sondern seit der ersten Vergabe der Nobelpreise 1901 in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nobelpreis-Krimi beginnt aufs Neue: Wen ehren die Jurys?
Vor der Nobelpreis-Bekanntgabe

Nobelpreis-Krimi beginnt aufs Neue: Wen ehren die Jurys?

Den Friedensnobelpreis bekam Trump nicht – dafür aber die Medaille der Preisträgerin. Bei der Jury dürfte das nicht gut angekommen sein. Jetzt beginnt die nächste Nobel-Runde. Wer bekommt die Preise?

01.10.2026

Nobelpreise überreicht - Machado in Abwesenheit geehrt
Auszeichnungen

Nobelpreise überreicht - Machado in Abwesenheit geehrt

Bei der Verleihung des Friedensnobelpreises fehlt diesmal die eigentliche Hauptperson. Nach Oslo will Preisträgerin María Corina Machado trotzdem noch kommen - und das ist mit Risiken verbunden.

10.12.2025

Venezolanerin María Corina Machado erhält Friedensnobelpreis
Auszeichnung

Venezolanerin María Corina Machado erhält Friedensnobelpreis

Die feierliche Nobelpreisverleihung in Oslo wird in diesem Jahr ohne Donald Trump stattfinden. Der von ihm so sehr begehrte Friedensnobelpreis geht stattdessen an eine mutige Frau aus Venezuela.

10.10.2025

Friedensnobelpreis für Venezolanerin Maria Corina Machado

10.10.2025

Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt
Nobelpreise

Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt

In den kommenden Tagen blickt die Welt einmal mehr voller Spannung nach Stockholm und Oslo. Was bei den Nobelpreisen zu erwarten ist - und wer sich selbst als ausgezeichneter Preisträger sieht.

05.10.2025